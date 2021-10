Für Barrierefreiheit in Bensheim viel getan

Bensheim. Ein längst etabliertes Angebot für Ratsuchende ist der Stammtisch für Blinde, Sehbehinderte und ihre Freunde. Im April 1996 in Knapp’s Café von Gertrud Petersen und Lydia Erhard gegründet, erfreut er sich nach wie vor großer Beliebtheit bei den Betroffenen. Für Menschen mit Sehverlust ist dies eine gute Anlaufstelle, um in lockerer Atmosphäre Rat zu finden oder ein Beratungsgespräch zu vereinbaren. Da sich die Teilnehmer aufgrund der Pandemie im April nicht treffen konnten, wird das 25-jährige Jubiläum in der Woche des Sehens vom 8. bis 15. Oktober gefeiert.

„Wir blicken zurück auf 25 Jahre konstruktive Arbeit für Barrierefreiheit mit der Stadt Bensheim, in der es mittlerweile fast flächendeckend akustische Ampelanlagen mit Blindenleitstreifen gibt, die ohne unser Zutun und unsere Mitwirkung so nicht da wären. An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bei der Stadt Bensheim dafür bedanken und unserer Hoffnung Ausdruck verleihen, dass dies in Zukunft auch weiterhin in Zusammenarbeit mit der Senioren- und Behindertenbeauftragten Gudrun Frehse, die heute unser Gast ist, so bleibt“, betonte Erika Theiss am Dienstagabend beim Jubiläums-Stammtisch im Walderdorffer Hof.

In den vergangenen Jahren wurden drei „Dunkelcafés“ in Knapp’s Café, dem Walderdorffer Hof und im Kolpinghaus veranstaltet, die großen Anklang bei der Bensheimer Bevölkerung fanden. In absoluter Finsternis konnte man die anderen Sinne wahrnehmen und ausprobieren. Natürlich gab es auch Menschen, die dies nicht aushielten, doch waren die meisten stark beeindruckt. Eine Weinprobe mit Hanno Rothweiler wurde bei einer der Veranstaltungen gleich mit eingefügt.

Dreimal waren die Mitglieder als Fußgruppe am Winzerfestumzug dabei, wo wir einmal den dritten Platz bei den Fußgruppen erlangten. Dort fuhren noch andere Mitglieder der Bezirksgruppe Darmstadt/Südhessen im Blinden- und Sehbehindertenbund mit, die sich in der Tandemgruppe der SSG Darmstadt/Arheilgen zu mehreren Ausfahrten im Jahr treffen.

Über Heinz Knapp kam man in Kontakt mit dem bekannten Tatortautoren Andreas Pflüger (Tatort Weimar) der mittlerweile auch einige Kriminalromane geschrieben hat. Darunter ist eine Trilogie über die blinde Profilerin Jenny Aaron – „Endgültig“, „Niemals“ und „Geblendet“. Bei einer Lesung aus dem ersten dieser Bücher im Walderdorffer Hof – organisiert über die Bücherstube Deichmann – konnte Mitglied Roland Theiss mit Andreas Pflüger im Wechsel aus dem Buch vorlesen. Der Abschnitt lag Herrn Theiss in Brailleschrift vor. Dies fand großen Anklang.

„Was wünschen wir uns für die Zukunft?“, lautete eine der Fragen bei der Jubiläumsveranstaltung. Da es in puncto Barrierefreiheit ja immer noch Luft nach oben gibt, wünschen sich die Aktiven des Sehbehinderten-Stammtisches , dass sie weiterhin mit einbezogen werden bei baulichen oder auch kulturellen Planungen. Gut sichtbare Treppenmarkierungen mit Aufmerksamkeitsfeldern überall im öffentlichen Raum, Speisekarten in Brailleschrift im Restaurant, barrierefreie Internetauftritte der Stadt, der Geschäfte und Restaurants, die mit sogenannten Screenreadern vorgelesen werden können, bei Festen Speise- und Getränkekarten, einlaminiert, in Großdruck an den Ständen, die man in die Hand nehmen kann: „Ideen gibt es da noch genug und wir sind sehr gerne dazu bereit, mit zu beraten“, betont Erika Theiss.

Natürlich wünschen sich die Aktiven auch, dass sich betroffene Bürger an sie wenden, denn je eher man lernt, mit dem Verlust oder Teilverlust des Sehens umzugehen, umso schneller kann man wieder ein erfülltes Leben führen.

„Wir bedanken uns herzlich bei allen Wirten, die uns beherbergten, darunter auch seinerzeit die Lok am Bahnhof und das Hotel Bacchus mit Herrn Bulling; ganz besonders aber bei Heinz Knapp, in dessen Lokalen wir uns immer am wohlsten gefühlt haben“, sagte Erika Theiss zum Abschluss. red

