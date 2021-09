Führungen im Fürstenlager in Auerbach

Bensheim. Die Staatlichen Schlösser und Gärten Hessen laden an den Oktober-Wochenenden wieder zu abwechslungsreichen Parkrundgängen durch den Staatspark Fürstenlager ein.

Sonntag, 3. Oktober, und Sonntag, 17. Oktober, jeweils um 14 Uhr, Dorf und Nordhang: Der Weg geht vom Dorf über das Rosenoval zu den Fünf Tischen und zurück durch die Weinberge wieder ins Dorf. Mit schönen Ausblicken auf Wald und weitläufige Wiesenflächen können die Besucher gut nachvollziehen, warum sich die Landgrafen und Großherzöge von Hessen-Darmstadt so gerne zur Sommerfrische in ihren idyllischen Landschaftsgarten zwischen Bergstraße und Odenwald zurückzogen.

Samstag, 9. Oktober, und Samstag, 23. Oktober, jeweils um 15 Uhr, Dorf und Herrenwiese: Der leichte Spaziergang führt durch das Dorf, die Herrenwiese hinauf über den Monopteros zur Bastion, wo sich den Gästen ein weiter Ausblick auf den Odenwald und die Rheinebene öffnet. Diese Führung ist seniorengerecht.

Samstag, 16. Oktober, und Samstag, 30. Oktober, um 15 Uhr, Dorf und Brunnen: Im Mittelpunkt der, auch für Senioren geeigneten, Führung steht der Gesundbrunnen, um den sich Damenbau, Herrenhaus und Prinzenbau gruppieren. Auch wenn das Wasser, das hier sprudelt, keine nennenswerte Heilkraft hat – allein die idyllische Lage wirkt entspannend auf Körper und Seele.

Sonntag, 24. Oktober, um 14 Uhr, Dorf und Südhang: Die Führung geht zunächst durch das Dorf und entlang der Zedernwiese, zur Schleife Pappelallee. Dann führt der Weg über den Altarberg zum Freundschaftsaltar, bis entlang der Eierwiese über die Bastion der Monopteros erreicht wird.

Sonntag, 31. Oktober, um 17 Uhr, Funzelführung: Wer das Fürstenlager kennt, weiß um die Ruhe und Erhabenheit, die der Park auch besonders in den Abendstunden ausstrahlen kann. Gewürzt mit Anekdoten zur Parkgeschichte und Gedichten aus dessen Entstehungszeit entführt dieser Rundgang in eine andere Welt.

Die Führungen dauern etwa 90 Minuten und kosten sechs Euro pro Person. Eine Anmeldung bis zum jeweiligen Freitag vor der Führung um 12 Uhr ist dringend erforderlich. Diese ist per Telefon unter 06251/93460 oder per E-Mail an fuerstenlager@schloesser-hessen.com möglich. red