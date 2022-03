Führungen im Fürstenlager

Bensheim. Auf vielfältigen Parkrundgängen und bei zwei Brotbackführungen können Besucher im April den frühlingshaften Staatspark Fürstenlager in Auerbach entdecken.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am 2. und 30. April – jeweils samstags – führt ab 15 Uhr der Parkrundgang „Dorf und Brunnen“ auf auch für Senioren geeigneten Wegen entlang der Baumalleen zu Gebäuden und Brunnen im Zentrum des Fürstenlagers.

Wenn im April die Magnolien blühen, zieht es viele Besucher in den Staatspark Fürstenlager. © Neu

Am Sonntag, 3. April, ist ab 15 Uhr beim Parkrundgang „Dorf und Südhang“ der Monopteros das Ziel. Dorthin geht es durch das Dorf, und entlang der Zedernwiese über den Altarberg, Freundschaftsaltar, Eierwiese und Bastion.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Am Samstag, 9. April, startet um 14 Uhr die Brotbackführung „Entstehung und Entwicklung des Fürstenlagers“. Der Spaziergang führt durch das Dorf zum Backofen. Von dort geht es über das Rosenoval zu den Mühlsteinen entlang der Weinberge hinab zur Vesper in den Küchenbau. Alle Teilnehmer können sich dort mit frischem Bauernbrot, Hausmacher Wurst, Odenwälder Kochkäse und Bergsträßer Wein stärken.

Am Sonntag, 10. April, steht ab 15 Uhr die Botanik des Fürstenlagers im Fokus. Vorgestellt werden besonders interessante einheimische und exotische Pflanzen und es wird die Anlage und Gestaltung des Parks erläutert. Geschichten über die Pflanzenzucht, botanische Entdeckungsreisen und die Sammelleidenschaft der Fürsten des 18. und 19. Jahrhunderts runden den Spaziergang ab.

Am Ostermontag, 18. April, findet um 15 Uhr der Parkrundgang „Dorf und Herrenwiese“ statt. Dieser führt auf einer auch für Senioren gut geeigneten Route durch das Dorf und über Herrenwiese und Monopteros zur Bastion, wo sich eine schöne Aussicht in den Odenwald und die Rheinebene bietet.

Am Samstag, 23. April, startet um 14 Uhr die Brotbackführung „Ein- und Ausblicke im Fürstenlager“. Durch das Dorf führt der Weg zum Backofen und dann entlang der Zedernwiese über den Altarberg, Eierwiese und Bastion zum Monopteros, von dem es die Herrenwiese hinunter zur Vesper in den Küchenbau geht. Dort können sich die Teilnehmer an frischem Bauernbrot, Hausmacher Wurst, Odenwälder Kochkäse und Bergsträßer Wein laben.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Am Sonntag, 24. April, um 15 Uhr geht es bei der Führung „Dorf und Nordhang“ vom Dorf zum Rosenoval hinauf zu den fünf Tischen und über die Weinberge zurück ins Dorf.

Die Parkrundgänge dauern rund 90 Minuten, die Brotbackführungen dauern zwei Stunden. Pro Person wird ein Teilnehmerbeitrag erhoben. Eine Anmeldung muss bis jeweils zum Freitag vor der Führung um 12 Uhr erfolgen. red