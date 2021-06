Führungen im Fürstenlager

Auerbach. Die Staatlichen Schlösser und Gärten laden im Juli zu Parkrundgängen durch den Staatspark Fürstenlager ein. Ein Überblick:

Samstag, 3. Juli, 15 Uhr, Parkführung Dorf und Südhang: Die Führung geht zunächst durch das Dorf und entlang der Zedernwiese, zur Schleife Pappelallee. Dann führt der Weg über den Altarberg zum Freundschaftsaltar, bis entlang der Eierwiese über die Bastion der Monopteros erreicht wird. Weitere Termine sind am Samstag, 17. Juli um 15 Uhr sowie am Samstag, 31. Juli, um 15 Uhr.

Sonntag, 4. Juli, 14 Uhr, Parkführung Dorf und Brunnen: Im Mittelpunkt der, auch für Senioren geeigneten, Führung steht der Gesundbrunnen, um den sich Damenbau, Herrenhaus und Prinzenbau gruppieren. Ein weiterer Termin für diese Führung ist am Sonntag, 18. Juli, um 14 Uhr.

Samstag, 10. Juli, 15 Uhr, Parkführung Dorf und Nordhang: Der Weg geht vom Dorf über das Rosenoval zu den Fünf Tischen und zurück durch die Weinberge wieder ins Dorf. Mit schönen Ausblicken auf Wald und weitläufige Wiesenflächen können die Besucher gut nachvollziehen, warum sich die Landgrafen und Großherzoge von Hessen-Darmstadt so gerne zur Sommerfrische in ihren idyllischen Landschaftsgarten zwischen Bergstraße und Odenwald zurückzogen. Ein weiterer Termin ist am Samstag, 24. Juli, um 15 Uhr.

Sonntag, 11. Juli, 14 Uhr, Parkführung Dorf und Herrenwiese: Der leichte Spaziergang führt durch das Dorf, die Herrenwiese hinauf über den Monopteros zur Bastion, wo sich den Gästen ein weiter Ausblick auf den Odenwald und die Rheinebene öffnet. Diese Führung ist seniorengerecht. Ein weiterer Termin ist am Sonntag, 25. Juli, 14 Uhr.

Die Führungen dauern etwa 90 Minuten. Es wird ein Kostenbeitrag erhoben. Eine Anmeldung bis zum jeweiligen Freitag vor der Führung um 12 Uhr ist dringend erforderlich. Sie ist per Telefon unter 06251/93460 oder per E-Mail an: fuerstenlager@schloesser-hessen.com möglich. Die Teilnehmer müssen vor der Führung einen Nachweis entsprechend der 3-G-Regel vorlegen.

Getestet: negativer Corona-Test (als Ausdruck oder digital), der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Selbsttests genügen nicht als Negativnachweis.

Geimpft: Nachweis einer vollständigen Impfung (gemäß § 2 Nr. 3 SchAusnahmV).

Genesen: Nachweis der Genesung von Covid-19 (gemäß § 2 Nr. 5 SchAusnahmV).

Alle Teilnehmer müssen überdies ihre Kontaktdaten hinterlassen. Diese werden einen Monat lang sicher aufbewahrt und dann vernichtet, so die Behörde . red