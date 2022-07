Schönberg. Kürzlich hatte der Verschönerungsverein Schönberg endlich wieder eine Veranstaltung für Mitglieder sowie Schönberger Bürger im Programm. Eingeladen war zu einem „Frühstück unterm Kastanienbaum“ – und fast 50 Gäste folgten der Einladung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Man traf sich unter der mächtigen Rosskastanie an der Auffahrt zum Schönberger Schloss, deren malerischer Wuchs an exponiertem Standort mit einem wunderbaren Blick über das Dorf ihr völlig zu Recht einen Eintrag in die Liste der Naturdenkmäler im Kreis verschafft hat. Das dichte Blätterdach sorgte trotz strahlendem Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen für angenehmes Ambiente, so dass bei Speis und Trank ausgiebige Unterhaltungen geführt wurden. Schnell wurde auch der Wunsch nach einer Wiederholung geäußert, was der Vorstand des Verschönerungsvereins wohlwollend zur Kenntnis nahm.

„Wir sind rundum zufrieden“, so Klaus-Peter Koch, zweiter Vereinsvorsitzender, in Vertretung für den langjährigen ersten Vorsitzenden Manfred Schaarschmidt, der leider wegen einer Erkrankung selber kurzfristig nicht teilnehmen konnte. „Das Echo der Teilnehmerinnen und Teilnehmer war sehr positiv.“

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Striethteich-Bauprojekt CDU Lautertal sieht Bürgermeister Heun im Wahlkampfmodus Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Ehrenamt Streit um die Kosten für die Elmshäuser Striethteich-Hütte Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Hauptversammlung Neuer Vorsitzender für den VdK Bensheim/Schönberg Mehr erfahren

Auch Ortsvorsteher Michael Lortz zeigte sich zufrieden: „Es ist schön, dass es langsam wieder mehr Veranstaltungen gibt, bei denen die Schönberger sich treffen und austauschen können. Das hat den Menschen hier in der letzten Zeit gefehlt, das war deutlich spürbar.“ red