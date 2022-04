Frühstück in Bensheim für Trauernde

Bensheim. Der Hospiz-Verein Bergstraße lädt zum Frühstück für Trauernde ins stationäre Hospiz ein. Für das nächste Treffen am Donnerstag, 21. April, gibt es noch freie Plätze. Mit der Einladung zum Frühstück will der Verein Trauernden die Begegnung mit Menschen in ähnlicher Situation ermöglichen.

Es soll helfen, mit den durch den Verlust eines nahen Menschen ungewohnten, oft auch verunsichernden Gedanken und Gefühlen umzugehen. Das Angebot wird von erfahrenen und qualifizierten ehrenamtlichen Trauerbegleitern und -begleiterinnen geleitet.

Anmeldung erforderlich

Beginn des Frühstücks ist um 9 Uhr, Ende um 11 Uhr. Teilnehmende benötigen einen vollständigen Impfschutz sowie ein Testzertifikat, das nicht älter als 24 Stunden ist. Am stationären Hospiz stehen keine Parkplätze zur Verfügung, deshalb bittet der Veranstalter darum, umliegende Parkhäuser zu nutzen.

Interessierte melden sich an per E-Mail (verein@hospiz-bergstrasse.de) oder telefonisch (06251/989450) anmelden oder weitere Details zur Teilnahme erfragen. Eine Teilnahmegebühr wird nicht erhoben. red