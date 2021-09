Bensheim. Das Familienzentrum Bensheim bietet am Sonntag, 3. Oktober, von 10 bis 12 Uhr ein Frühstück für alleinerziehende Mütter und Väter im Café Storch, Hauptstraße 89 in Bensheim an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In einer angenehmen Atmosphäre soll alleinerziehenden Elternteilen die Möglichkeit gegeben werden, andere Mütter und Väter mit gleicher Problematik kennenzulernen und sich auszutauschen. Gemeinsam soll herausgefunden werden, was Alleinerziehende bewegt und was sie benötigen.

Im Café Storch des Familienzentrums gibt es an diesem Sonntagvormittag auch für die Kinder ausreichend Platz zum Spielen und Toben. Begleitet wird dieser Vormittag von Elke Redemund und Nadine Asmus.

Teilnahme mit 3G-Regel

Es gilt für diese Veranstaltung die 3 G-Reglung, die Teilnahme ist nur mit einer Anmeldung möglich, heißt es in einer Pressemitteilung des Familienzentrums.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Bei weiteren Fragen und für die Anmeldung steht das Familienzentrum gerne per Telefon unter 06251/ 8053110 oder per E-Mail unter partner@familienzentrum-bensheim.de zur Verfügung. . red