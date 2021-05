Frühlingsmode und ganz viel Show

Bensheim. Modenshow am Abend: Am Samstag (8.) moderieren Harry Hegenbarth und Felix Gaudo um 20.15 Uhr in bekannter Manier die „Kauf(zu)haus Modenshow am Abend vor Muttertag“.

Freunde des guten Geschmacks dürfen sich auf Mode-Highlights und ganz viel Show aus dem Kaufhaus Ganz freuen. Die exklusiven Deals sind ausschließlich während der Sendezeit gültig, teilen die Veranstalter mit. Obendrauf gibt es Geschenkideen für die besten Mütter der Welt zum Bestellen.

Am Abend vor Muttertag

Während Felix Gaudo und Harry Hegenbarth sich fachmännisch und mit viel Improvisationskunst über die neusten Mode-Trends aus dem Kaufhaus unterhalten, wird den „Kauf(zu)haus“-Fans auf dem Laufsteg ordentlich was geboten: Ausgewählte Outfits der neuen Frühlingskollektionen werden von Models in Szene gesetzt.

Für die Umsetzung und Konzipierung holt sich das Kaufhaus mit der Marketingagentur Showmaker, der Eventtechnik-Firma Young Dimension, der Medienagentur GVO Media und den Moderatoren Profis ins Boot. Über Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCmjxoaMLvsZMqaq0B_E7riQ und Facebook https://fb.me/e/hVmyXo3WF kann man der Show am Samstag folgen. red

