Frühjahrsputz mit 73 Helfern in Auerbach

Auerbach. Nach zweijähriger Corona-Pause fand am letzten Wochenende der Osterferien wieder der traditionelle Frühjahrsputz für die TSV-Gebäude und die Außenanlagen im GGEW-Sportzentrum statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie aus dem Osterei gepellt präsentierten sich nach dreistündigem Putzeinsatz von 73 freiwilligen Helfern aus zwölf Abteilungen die TSV-Anlagen innen wie außen. Koordiniert hatten die Aktion Vize-Präsident Horst Knop und Hausmeister Fritz Becker.

Vor allem die Geräteräume in den drei Sporthallen wurden – einschließlich der dort gelagerten Geräte – einer gründlichen Reinigung unterzogen. Aber auch sämtliche Fernster an allen Gebäuden durften sich einer liebevollen Behandlung erfreuen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ein nicht üblicher Schwerpunkt war die anstrengende Anbringung der Fenstergitter an der Südseite der Turnhalle A, mit der dort die Sanierung der Außenfassade so gut wie abgeschlossen werden konnte. Damit ist der Durchgang zur großen Sporthalle B, dem „Knop-O-Drom“ und den Beachfeldern jetzt zu einem wahren Schmuckstück geworden.

„100 Prozent gebracht“

Viel Aufwand brachte auch die Pflege der Hecken um das Vereinsheim und an der Böschung zur Saarstraße mit sich. Der Spielplatz neben der Vereinsgaststätte wurde ebenso auf Vordermann gebracht wie die Beachfelder und ihre Umgebung. Nach Abschluss der einmal mehr sehr gelungenen Aktion trafen sich Helfer und Verantwortliche zum gemeinsamen Mittagessen auf der Terrasse des Vereinslokals. Fazit dabei von Vizepräsident Knop: „Zwei Prozent unserer Mitglieder haben heute 100 Prozent gebracht und damit unter Beweis gestellt, was ehrenamtliches Wirken für die Gemeinschaft wie den Einzelnen selbst an Gewinn bringen kann.“

Die nächste Herausforderung für das angeblich starke Geschlecht in der TSV wartet bereits am 7. Mai mit der Entfernung des Pflasters zwischen beiden Hallen, das anschließend durch einen wasserdurchlässigen Belag ersetzt werden soll. kn

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3