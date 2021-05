Gronau. Die umgebaute Bank am Römer, im Herzen von Gronau, lädt derzeit viele Wanderer zu einer kurzen Rast ein. Um die Fläche an der Bank vom Winterdreck zu befreien und die Kübel neu zu bepflanzen, treffen sich die Mitglieder des neugewählten Ortsbeirates am Samstag (8.) um 10 Uhr zu einem Frühjahrsputz rund um das alte Rathaus am Römer.

Weitere Helfer sind willkommen. Eigenes Gartenwerkzeug und einen Eimer sollten hierfür mitgebracht werden. red