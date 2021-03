Schönberg. Der Frühjahrsputz 2020 war die letzte nennenswerte Aktion des Verschönerungsvereins Schönberg. Wenn die Umstände, die die Corona-Pandemie verursacht und die daraus erlassenen Verhaltensrichtlinien sich nicht noch ändern, dann wird die nächste gemeinsame Aktion am 27. März der Frühjahrsputz 2021 sein, teilt der Verein in einer Pressemitteilung mit.

AdUnit urban-intext1

Die eigentlich für den 7. März geplante 69. ordentliche Mitgliederversammlung des Verschönerungsvereins musste auf einen späteren Termin verschoben werden, der noch bekannt gegeben wird.

Veranstaltungen noch ausgesetzt

In reduziertem Umfang will der Verein seine Arbeitseinsätze im Ortsgebiet von Schönberg durchführen, unter Beachtung der dann aktuellen Richtlinien. Ob die Besichtigung der Firma Baldur-Garten sowie die weiteren geplanten Veranstaltungen (Weinprobe, Tagesausflug, Quiz) steht noch nicht fest. Alle diese Veranstaltungen sind gegenwärtig ausgesetzt, sollte es jedoch im Jahresprogramm wie ursprünglich geplant weitergehen, erhalten die Mitglieder wieder eine Einladung.

Der Frühjahrsputz wird coronabedingt wie eine Veranstaltung angemeldet und mit einer beantragten, behördlichen Genehmigung abgesichert. Die entsprechenden Papiere sind in Arbeit. Um hier keine unnötigen Probleme zu bekommen und um die Gewissheit zu haben, dass die amtliche Erlaubnis vorliegt, wird der Frühjahrsputz vom ursprünglich geplanten Termin am 13. März auf Samstag, 27. März, verschoben. „Hier werden wir nach den aktuellen Hygienevorschriften handeln und nur in kleinen Gruppen unterwegs sein. Auch wird es kein gemeinsames Essen als Abschluss der Aktion geben, sondern jeder Teilnehmer erhält einen kalten Imbiss to go“, schreibt der Verschönerungsverein in der Ankündigung.

AdUnit urban-intext2

Treffpunkt ist um 9 Uhr am Dorfplatz, dorthin kehren alle gegen 12 Uhr zurück, um den Imbiss in Empfang zu nehmen. Um den Frühjahrsputz besser planen zu können, werden die Teilnehmer gebeten, sich bis 21. März anzumelden per E-Mail oder telefonisch (Telefon 06254/940864 oder E-Mail: m.sch.reichenbach@t-online.de). Bei der Anmeldung sollten die Anzahl, die Namen und die Telefonnummern der Helfer zwecks Corona-Dokumentation angegeben werden.

Sollten sich im Vorfeld Helfergruppen selbst zusammenfinden und die aktuellen Richtlinien erfüllen, so bitten wir diese Personen, bei der Anmeldung dies zu nennen. Bei schlechtem Wetter wird der Frühjahrsputz ausfallen, teilt der Veranstalter abschließend mit. red