Frühjahrskonzert mit Solisten im Parktheater

Bensheim. Sonne, Mond und Sterne im Mai? Nein, nicht mit St. Martin, eher mit Goethe, Eichendorff und Mörike werden es die Zuhörer zu tun bekommen am Sonntag, 8. Mai, um 19 Uhr im Parktheater Bensheim. Der ars musica Chor Bensheim und das Collegium Musicum Bergstraße werden Auszüge aus dem Werk „Sonne, Mond und Sterne – Eine zeitgenössische Kantate“ des zeitgenössischen Komponisten Peter Schindler aufführen. Der Eintritt zum Frühjahrskonzert ist frei.

Die Texte der Kantate gehen zurück auf über 400 Jahre deutsche Dichtkunst und sprechen uns auch heute noch sehr direkt an. Eine ausgiebige Beschreibung der Kantate (die übrigens im Jahre 2018 in Bensheim schon einmal zu hören war) findet man im Internet unter www.sonnemondsterne.net.

Unter anderem heißt es dort: „Musikalisch ist die rhythmische und bildhafte Chormusik inspiriert von Klassik und Jazz, Chanson, Pop und Kammermusik – übersetzt in eine eigene Tonsprache. Sehnsuchtsvolle Liebeslieder stehen neben mitreißenden Nummern, die von Jazzrhythmen und Gospelharmonien geprägt sind. Lebenslustige, oft komische Sichtweisen wechseln sich ab mit düsteren, fast apokalyptischen Gedankenspielen“.

Das Orchester eröffnet das Konzert mit der „Fantasia on Greensleeves“ von Ralph Vaughan Williams. Als Solisten wirken mit Ramona Schmöker und Markus Franke.

Die Sopranistin Ramona Schmöker studierte klassischen Gesang und Lehramt an den Hochschulen für Musik und darstellende Kunst in Mannheim und Frankfurt am Main. Seit 2015 ist sie Mitglied der TourneeOper (Kinderoper Schwetzingen), was ihre Arbeit als Sängerin mit ihrer derzeitigen Tätigkeit als Referendarin an der Joseph-Heckler-Grundschule Bensheim verbindet.

Neben ihrer solistischen Tätigkeit ist sie auch begeisterte Chor- und Ensemblesängerin im klassischen und Pop-Fach. Ihre Sänger-Karriere begann im AKG-Jugendchor Bensheim. Von 2011 bis 2016 war sieTeil des Deutschen Jugendkammerchors. Derzeit singt sie aktiv im Chor DaCapo Bensheim. Seit 2011 singt sie gemeinsam mit ihren drei Schwestern als „Nowak Sisters“ sowohl auf öffentlichen Veranstaltungen als auch auf privaten Feiern.

Der Tenor Markus Francke, geboren in Freiburg, studierte Gesang und Dirigieren in Köln. Sein Gesangsstudium bei Prof. Arthur Janzen schloss er mit Konzertexamen ab. Wichtige Impulse für seine Arbeit bekam er von Diane Forlano, Peter Schreier und Francisco Araiza.

Er war Ensemblemitglied am Staatstheater Wiesbaden und ist regelmäßig Gast an verschiedenen Theatern und Opernhäusern. 2014 gab er sein Debüt an der Bayerischen Staatsoper München. Seit 2018 ist er als Jugendlicher Heldentenor am Theater Ulm engagiert. Seine Konzerttätigkeit führte ihn in verschiedensten Tenorrollen unter berühmten Dirigenten und renommierten Orchestern durch ganz Europa.

Cosima Seitz als Dirigentin

Cosima Seitz leitet in diesem Konzert vertretungsweise den ars musica Chor und dirigiert zusammen mit Kushtrim Gashi das Konzert. Cosima Seitz, geboren in Bensheim, entdeckte schon früh ihre Liebe zur Bühne und zur Musik. Nach einem Gesangsstudium in Frankfurt sang sie in renommierten Ensembles wie den Basler Madrigalisten, dem Schweizer Kammerchor und dem ChorWerk Ruhr und trat als Solistin in zahlreichen Konzerten im In- und Ausland in Erscheinung.

Als Dirigentin und Stimmbildnerin betreut Cosima Seitz zahlreiche Chöre, in denen Sängerinnen und Sänger vom Kindergarten- bis ins Seniorenalter zu finden sind. Seit 2002 arbeitet sie auch mit dem Collegium Musicum projektweise als Dirigentin zusammen.

Besondere Freude macht ihr das Erstellen, Leiten und Moderieren ausgefallener Konzertprogramme und das Vermitteln Klassischer Musik in fantasievollen, von ihr konzipierten Konzerten für Kinder. Neben ihrer Tätigkeit im Bergsträßer Raum ist Cosima Seitz als Schauspielerin, Sängerin und Kabarettistin Mitglied des Ensembles am „Haus der Springmaus“ in Bonn. red