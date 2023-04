Bensheim. Das beliebte Frühjahrskonzert der Stadtkapelle Bensheim findet am Sonntag, 21. Mai, um 17 Uhr im Parktheater statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zum Start in den Sommer spielt die Stadtkapelle unter der Leitung von Werner Müller berühmte Melodien von der Klassik bis hin zur Filmmusik. Als besonderer Gast tritt dieses Jahr Manfred Bockschweiger, Solotrompeter am Staatstheater Darmstadt, auf.

Auf dem Programm stehen kurzweilige Werke wie die Ouvertüre zur Oper Wilhelm Tell mit ihrem beschwingten Galopp, der Florentiner Marsch, die Slawische Fantasie und Western-Melodien von Ennio Morricone. Eine spannende Zusammenstellung, die einen unterhaltsamen Nachmittag garantiert, schreibt das Ensemble. Der Kartenvorverkauf wurde gestartet. Eintrittskarten sind zum Preis von zwölf Euro bei der Tourist-Information erhältlich. Alternativ können Karten auch per E-Mail an info@stadtkapelle-bensheim.de reserviert und am Veranstaltungstag an der Abendkasse abgeholt werden. red

Mehr zum Thema Bensheim Valentines im Eysoldt-Foyer Mehr erfahren Bensheim „Egon Schwein spielt ganz allein“ Mehr erfahren

Info: Weitere Informationen unter www.stadtkapelle-bensheim.de