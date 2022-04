Frühjahrsempfang und Osterfeuer

Hochstädten. Im Hochstädter Haus laufen die Vorbereitungen für etliche Veranstaltungen noch in diesem Monat auf Hochtouren. Bereits am Donnerstag (7.) lädt der Förderverein um 19.30 Uhr zur Mitgliederversammlung ein. Im Vordergrund steht nach dem Rücktritt von Andreas Klemm als Zweiter Vorsitzender die Wahl seines Nachfolgers beziehungsweise seiner Nachfolgerin. Außerdem soll den Mitgliedern das Zukunftskonzept für das Hochstädter Haus vorgestellt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nur wenige Tage später, am Samstag (9.), laden Ortsbeirat und Förderverein Hochstädten um 19 Uhr erstmals zum Frühjahrsempfang ein. „Damit holen wir den Corona-bedingten Ausfall des Neujahrsempfangs nach und freuen uns, bei Sekt und Brezeln miteinander ins Gespräch zu kommen“, schreibt der Vorstand. Für musikalische Unterhaltung wird die Scottish Folk Live Band Grian sorgen. Anlässlich der Eingemeindung Hochstädtens in Bensheim vor fünfzig Jahren kommt die Stadtteildokumentation zu Wort. Am kommenden Wochenende 9./10. April eröffnet auch das umgestaltete und vergrößerte Dorfcafé im Hochstädter Haus seinen Türen. Am Samstag gibt es Live-Musik. Nicht nur virtuell, sondern „endlich wieder richtig“ wird das Osterfeuer an Ostermontag ab 18 Uhr auf dem Außengelände des Hochstädter Hauses lodern.

Stockbrot und Marshmallows können an einer Feuerschale gegrillt werden. Der Förderverein bietet zudem Getränke an, das Dorfcafé hält Speisen bereit. Für die musikalische Umrahmung sorgt das Duo Songbird (Gitarre und Gesang) mit Balladen, Pop und Rock aus den 70er Jahren bis heute.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Auch für die offene Bühne gibt es im April noch einen Termin. Am Freitag (22.) um 19 Uhr ist es wieder soweit. Derzeit haben sich die Band Eygenart aus dem Odenwald, die Ulf-Band aus Weinheim und Klara, eine junge Künstlerin aus Bensheim, sowie ein Comedian gemeldet. gs