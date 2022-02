Frostige Nächste und tagsüber viel Sonnenschein

Bensheim. Ungetrübter Sonnenschein lockte am Wochenende ins Freie und lud zu Unternehmungen in der Natur ein. Wer ein windgeschütztes Plätzchen gefunden hatte, konnte sich die wärmenden Strahlen ins Gesicht scheinen lassen. Doch am Morgen waren die Temperaturen noch frostig. Unser Fotograf Thomas Neu wagte sich dennoch früh nach draußen und erfreute sich an einer dicken Raureifschicht auf Wiesen und Sträuchern. Unser Bild entstand am Bensheimer Golfplatz, ganz im Hintergrund ist die Starkenburg zu erkennen. red/Bild: Neu

