Fronleichnam in Fehlheim gefeiert

Fehlheim. Schönstes Wetter und ein prächtiger Blumenteppich, der den Weg von der Kirche zum benachbarten Pfarrgarten markierte – auch in Fehlheim feierten am Donnerstag Katholiken das Fronleichnamsfest. Es waren Angehörige der Pfarrgruppe Fehlheim/Zwingenberg die hier zusammenkamen und von Pfarrer Äneas Opitek im Beisein von Diakon Martin Huner und zahlreichen Messdienern begrüßt wurden. Die Freude darüber, Gottesdienst gemeinsam im Freien mit Gesang feiern zu können, war spürbar.

Gewöhnlich ziehen am Fronleichnamstag im Anschluss an einen Gottesdienst Prozessionen durch Straßen und über Wege, im Zentrum wird eine Monstranz getragen, es wird damit an den Kern des Hochfestes erinnert, die Gegenwart Christi in der gewandelten Hostie.

In Folge der Corona-Pandemie ist in diesem Jahr, wie schon im vergangenen Jahr, vieles anders. Das Hochfest wird ohne Prozession zelebriert. Und doch gibt es vielerorts Gottesdienste und herrliche Blumenteppiche, die gleichfalls ihren festen Platz im Festgeschehen haben. Der Gottesdienst in Fehlheim war von der Feierlichkeit des Tages geprägt, Orgelmusik begleitet die Messe, und Zelte schützten die Gläubigen vor der Vormittagssonne. thz/Bild: Zelinger