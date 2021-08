Friseur Schnipp Schnapp feiert Jubiläum

Auerbach. Am 1. August 1996 eröffnete Marita Poppek in der Darmstädter Straße 144 in Bensheim-Auerbach ihren Friseursalon Schnipp Schnapp. Sie kehrte damit an den Ort zurück, an dem sie Jahre zuvor ihre Ausbildung bei Ursula Bednarczyk abgeschlossen hatte. Nach Stationen in anderen Salons absolvierte Marita Poppek die Meisterprüfung und wagte den Weg in die Selbstständigkeit. Da ihre frühere Ausbilderin in den Ruhestand ging, konnte sie das Geschäft in Auerbach unter dem neuen Namen Schnipp Schnapp eröffnen. Am vergangenen Dienstag feierte sie mit ihren langjährigen Mitarbeiterinnen Cornelia Neu und Sylvia Schubel (rechts) das 25-jährige Geschäftsjubiläum.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Namen der Friseurinnung Bergstraße gratulierte Michael Kessler zum Jubiläum und überreichte eine Ehrenurkunde der Handwerkskammer Frankfurt- Rhein-Main und ein Weinpräsent. tn/Bild: Neu