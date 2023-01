Friedenssingen in der Stadtkirche

Bensheim. Von Januar bis März finden in Sankt Georg in Bensheim an allen Sonntagen um 18.05 Uhr musikalische Auszeiten am Abend statt. Unter Mitwirkung verschiedener Gruppen und Musiker des Pastoralraums Bensheim-Zwingenberg stehen Neue Geistliche Musik, Gregorianischer Choral, Orgelmusik, Chormusik auch für Kinder im Zentrum dieser Chor-Raum-Zeit, haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter setzten spirituelle Impulse.

Am Sonntag (15.) wird die Reihe um 18.05 Uhr unter Mitwirkung des Kammerchores Sankt Georg in Form eines „Offenen Friedenssingens“ eröffnet. Mit Unterstützung der Sängerinnen und Sänger des Kammerchores und unter der Leitung von Gregor Knop werden Friedenskanons und leichte Chorstücke gesungen.

Keine Chorerfahrung notwendig

Auf dem Programm stehen bekannte Kanons wie „Herr, gib uns deinen Frieden“ und „Dona nobis pacem“ von Mozart, außerdem der vierstimmige Satz „Verleih uns Frieden“ von Felix Mendelssohn. Chorerfahrung ist zur Teilnahme nicht notwendig, es geht um die Freude am gemeinsamen Singen, heißt es in einer Pressemitteilung. Gebete und Impulse steuert Pfarrer Christian Stamm bei.

Weitere Mitwirkende an den nächsten Sonntagen sind am 22. Januar die Pfarrgruppenband mit Sabine Eberle, am 28. Januar „Bensheim a-cappella“ mit Chorwerken von Edward Elgar und am 5. Februar die Choralschola Heilig Kreuz mit einer Choralmeditation und Pfarrer Ludger Reichert. red