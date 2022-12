Friedenslicht in der Kirche Heilig Kreuz

Auerbach. Das Friedenslicht wird in der Geburtsgrotte Jesu in Betlehem entzündet und über Österreich von Pfadfinderinnen und Pfadfindern in ganz Europa verteilt. Nun ist es auch in Bensheim angekommen. Am Samstag (17.) wird um es 18 Uhr im Familiengottesdienst in der Kirche Heilig Kreuz, Weserstraße 3, weitergegeben. Eine Laterne kann mitgebracht werden, aber es sind auch Kerzen erhältlich.

Die diesjährige Friedenslichtaktion steht unter dem Motto: „Frieden beginnt mit dir“. Frieden – im Großen wie im Kleinen – kann nur gelingen, wenn alle Menschen mitmachen und sich daran beteiligen. Das Friedenslicht soll weiter seine Kreise ziehen und an Freunde, Bekannte, Nachbarn, Kranke und viele Menschen, die einem nahestehen, weitergegeben werden. Denn gerade in diesen Zeiten ist es gut, ein Zeichen für Frieden und Hoffnung zu setzen, schreibt die Gemeinde. Ab Weihnachten wird das Friedenslicht dann auch an den Krippen in den katholischen Kirchen brennen, wo es mitgenommen werden kann. red