Friedensgebete am Friedensmal

Hochstädten. Am Sonntag trafen sich etwa 50 Menschen anlässlich des Kriegs in der Ukraine zum Friedensgebet am Jerusalem Friedensmal in Hochstädten. Es sollte auch ein Zeichen sein, dass man das Leid er Menschen in der Ukraine wahrnimmt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es gab kein organisiertes Programm, sondern es war ein offener Raum für die Beiträge der Menschen. Nach dem gemeinsamen Singen von Friedensliedern fassten immer mehr Menschen den Mut, sich in die Mitte zu stellen und frei darüber zu reden, was für sie Frieden bedeutet. In diesem Rahmen wurde auch das „Gebet für den Frieden“ von Franz von Assisi und der Psalm 23, „Der Herr ist mein Hirte“, vorgetragen. Es wurde die Frage aufgeworfen, ob Friedensgebete wirklich der Welt helfen können. Eine Frau trug dazu eine Aussage von Albert Schweitzer vor: „Gebete ändern nicht die Welt. Aber die Gebete ändern Menschen und Menschen ändern die Welt.“

Nach einer Stunde ließ der eisige Wind auf dem Hügel nach. Gemeinsam wurde dann mit „Liebe im Herzen und in Stille für die Ukraine und für den Frieden in der Welt gebetet“, schreibt der Veranstalter abschließend. red/Bild: Zieringer

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2