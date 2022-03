Friedensgebet in Bensheim

Bensheim. Draußen naht der Frühling, das Alltagsleben geht seinen normalen Gang. Aber über allem, was Menschen in diesen Tagen tun, liegt das Entsetzen über den Krieg in der Ukraine.

Wer einen Ort sucht, um seine Klagen und seine Bitten in Stille vor Gott zu bringen, dem stehen die evangelischen Kirchen in Schwanheim und Langwaden jeden Tag offen, so der Kirchenvorstand.

Es liegen Gebete aus für die, denen die Worte fehlen und ein Buch für jene, die ihre Gedanken festhalten möchten. Wer in seinem Tageslauf einen Moment des Innehalten sucht, den lädt das Friedensgeläut an Wochenenden um 12 Uhr und das Mahnläuten Donnerstag um 19 Uhr ein. red

