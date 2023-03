Freundschaftskreis trifft sich

Bensheim. Der deutsch-polnische Freundschaftskreis Bensheim – Glatz/Klodzko trifft sich am Mittwoch (8.) zu seiner monatlichen Zusammenkunft im Hotel Felix. Beginn ist um 19 Uhr.

Ein zentrales Thema des Abends wird die Vorstellung der diesjährigen Vereinsfahrt sein. Sie führt vom 13. bis 20. September nach Zakopane in die Hohe Tatra. Es handelt sich um eine kombinierte Flug-Bus-Reise, die in den südlichsten Teil Polens führt.

Nach dem Flug nach Krakau sind vom Hotelstandort in Zakopane verschiedene Ausflüge mit dem Bus in die Umgebung geplant. Dazu gehört auch der sich auf polnischem und slowakischem Gebiet erstreckende Tatra Nationalpark.

Zakopane ist die am höchsten gelegene Stadt in Polen und liegt etwa 90 Kilometer südlich von Krakau. Von der Partnerstadt Klodzko ist Zakopane gut 380 Kilometer in östlicher Richtung entfernt.

Der Monatstreff im April ist als Tagesausflug in die Pfalz geplant. Für diese Fahrt am 22. April sind allerdings alle verfügbaren Plätze schon ausgebucht.

Interessierte Gäste sind zum Treffen am Mittwoch willkommen. red