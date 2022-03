Freundschaftskreis spendet für Ukraine

Bensheim. Der deutsch-tschechische Freundschaftskreis Bensheim – Hostinné hat sich spontan entschlossen, zur Linderung der Not in der Ukraine einen Betrag von 500 Euro bereitzustellen. Laut der Vorsitzenden Carola Heimann will man damit einen kleinen Beitrag leisten, um die humanitäre Lage der Bevölkerung etwas zu entschärfen.

Dem Aktionsbündnis „Deutschland hilft“ wurde der Geldbetrag zur Verfügung gestellt, um auch die zahlreichen Hilfsorganisationen bei ihrer Arbeit zu unterstützen.

Auch in Tschechien nimmt die Zahl der ukrainischen Flüchtlinge täglich zu. Vor allem werden aber die Opfer der Vertreibung und in der Zivilbevölkerung beklagt. mz

