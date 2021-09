Freundschaftskreis lädt Mitglieder ein

Bensheim. Die Mitglieder des deutsch-tschechischen Freundschaftskreises werden vom Vorstand nochmals auf die am Freitag (17.) um 18.30 Uhr im Pfarrzentrum in Fehlheim stattfindende Hauptversammlung hingewiesen, die unter Beachtung der geltenden Corona-Vorschriften durchgeführt wird.

In diesem Jahr stehen insbesondere nur die jährlichen Regularien an, zumal auch eine Neuwahl des Vorstandes nicht erforderlich ist. Vorsitzende Carola Heimann wird in ihrem Bericht auch auf die coronabedingten Einschränkungen eingehen und eine Erstinformation zu geplanten Aktivitäten des Vereins vornehmen. mz