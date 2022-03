Freundschaftskreis fährt nach Bonn

Bensheim. Der deutsch-tschechische Freundschaftskreis bietet seinen Mitgliedern eine Zwei-Tagesfahrt nach Bonn an. Hauptziel in der ehemaligen Bundeshauptstadt ist ein Besuch des Museums „Haus der Geschichte“. Die Fahrt, die auch von der Stadtteildokumentation Fehlheim initiiert wurde, findet vom 14. bis 15. Mai statt. Da der Vereinsvorstand ebenfalls eine Fahrt nach Bonn geplant hatte, können beide zusammengeführt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Hauptaugenmerk liegt auf dem Besuch des „Haus der Geschichte“. In der Sonderausstellung Heimat ist seit dem letzten Jahr auch die Patenschaftsurkunde zwischen der Stadt Bensheim und Arnau (heute Hostinné/Tschechien) aus dem Jahre 1956 ausgestellt. Ferner ist eine Stadtrundfahrt durch Bonn vorgesehen, während die Übernachtung in einem Hotel in Bad Honnef geplant ist. Auf der Rückfahrt wird dem ehemalige Regierungsbunker der Bundesrepublik ein Besuch abgestattet.

Die Durchführung dieses Ausflugs liegt in den Händen des Reiseunternehmens „Der Zwingenberger“. Dort ist eine Anmeldung bis 6. April möglich, wobei die Reihenfolge der eingehenden Anmeldungen berücksichtigt wird. mz

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2