Bensheim. Da dem Freundeskreis Amersham vermutlich die persönlichen Zusammenkünfte noch eine Weile verwehrt bleiben, gibt die Vorsitzende Waltrud Ottiger einen Überblick über bevorstehende Programmpunkte:

Sollte der Lockdown noch länger dauern, plant der Freundeskreis Amersham ein virtuelles Whisky-Tasting. © dpa

AdUnit urban-intext1

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Let’ s talk English wird ein virtuelles Bingo-Spiel am Dienstag (30.) angeboten. Bingo ist ein unterhaltsames Spiel, bei dem jeder in kurzer Zeit das Spielprinzip versteht und mitspielen kann. Natürlich bleibe dabei noch genug Zeit für Gespräche. Eine Anmeldung ist erforderlich per Mail an lte@fk-ba.de.

Auf der Homepage des Freundeskreises findet sich eine Aufstellung englischsprachiger Bücher (nach Themen geordnet). Bei Interesse an dem einen oder anderen kann man den Freundeskreis (kontakt@fk-ba.de) kontaktieren und es wird eine Möglichkeit des Buchtauschs ausgemacht.

Spaziergang mit Muttersprachler

Wegen der vielen Rückfragen zum sprachlichen Austausch bietet der Freundeskreis die Möglichkeit eines Treffens im Freien an – zum Beispiel ein Spaziergang mit nach Möglichkeit einem der Muttersprachler. Das könne je nach Corona-Lage auch ein Eins-zu-Eins-Treffen sein.

AdUnit urban-intext2

Interessierte sollten sich per Mail an kontakt@fk-ba.de wenden. Es wird sich dann jemand in Verbindung setzen, teilt der Freundeskreis mit.

Weitere Überlegungen gibt es – für den Fall, dass der Lockdown immer noch anhält: eine virtuelle Version von „Talk and Eat“, Rezeptversand für das Essen und Einladung zum virtuellen Treffen sowie für ein Whisky Tasting. red