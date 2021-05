Freundeskreis lädt zum Kochen ein

Bensheim. Der Freundeskreis Amersham freut sich, dass seine Veranstaltung „Talk and Bake“ sehr erfolgreich verlief. Zum ersten Mal waren die Teilnehmer der langjährigen „Talk and Eat“-Runde zu einem virtuellen Treffen mit praktischen Vorführungen geladen.

Es wurde ein sehr einfaches – aber typisch britisches Gericht – ausprobiert: „Toad in the Hole“ (übersetzt „Kröte im Loch“). Es besteht aus Bratwürsten, die in einem Eierteig, vergleichbar dem von Yorkshire-Pudding, im Ofen gebacken werden. Zunächst zwölf Personen, erhöhte sich die Teilnehmerzahl nach dem Start auf 14. Es war ein kurzweiliger Abend mit guten Gesprächen und der Möglichkeit, etwas zu lernen.

Am Dienstag (11.) um 19 Uhr wird der Freundeskreis ein weiteres virtuelles Treffen mit einem typisch britischen Touch veranstalten. Es wird ein britisches Essen vorgestellt und die Zubereitung präsentiert – und das mittels einer Videokonferenz. Beim letzten Treffen wurde verabredet, einen süßen Auflauf zu machen. Wer teilnehmen möchte, kann sich per E-Mail unter tae@fk-ba.de anmelden. Die Zutatenliste und der Link für die Videokonferenz werden dann zugeschickt.

Es ist nicht zwingend erforderlich, dass mitgebacken wird. Ebenso kann sich an der Unterhaltung beteiligt und zugeschaut werden. Der Freundeskreis hilft bei eventuellen technischen Schwierigkeiten, falls jemand nicht mit dem Programm Zoom vertraut ist. red

