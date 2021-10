Freundeskreis Klodzko verschiebt Jubiläumsfeier auf nächstes Jahr

Bensheim. Nach mehr als eineinhalb Jahren Zwangspause – die Jahreshauptversammlung im März 2020 war die letzte Zusammenkunft – hat der deutsch-polnische Freundschaftskreis Bensheim-Glatz/Klodzko wieder einmal zu einem regulären Monatstreffen in das Hotel Felix eingeladen. Vorsitzender Hans Seibert konnte dazu zwar weniger Mitglieder als üblich begrüßen, aber jeder war hocherfreut, die Freunde endlich mal wiederzusehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Viel zu berichten gab es aus dem Vereinsleben nicht, zumal seit der Pandemie die Mitglieder mit dem Versand von Mitgliederbriefen auf dem Laufenden gehalten und auch über die in den Vorstandssitzungen getroffenen Entscheidungen informiert worden waren.

Seibert ging nochmals kurz auf das 25-jährige Bestehen der deutsch-polnischen Städtepartnerschaft in diesem Jahr ein. Wegen der unsicheren Pandemielage war bisher von Jubiläumsfeierlichkeiten abgesehen worden. Seitens des Vereins war eine kleine Ausstellung geplant, die einen Überblick über die zweieinhalb Jahrzehnte dauernde Freundschaft geben soll. Die lässt sich allerdings in diesem Jahr auch nicht mehr realisieren und wurde auf das kommende Frühjahr verschoben. Eventuelle Pläne der Stadt Bensheim will der Vorsitzende beim Jahrestreffen der Bensheimer Partnerschaftsvereine in der kommenden Woche klären.

Für das kommende Monatstreffen der Polenfreunde hat der Vorstand ein Treffen im Bensheimer Franziskaner-Kloster vereinbart. Es wird eine kleine Führung geben und bei Kaffee und Kuchen auch interessante Informationen zum Kloster, seiner Geschichte und seiner Mönche. Allerdings ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Einige wenige Anmeldungen bei Danuta Deppert sind noch möglich – per Mail unter danuta.deppert@gmx.de oder per Telefon unter der Rufnummer 06251 2353. Treffpunkt ist am Mittwoch, 10. November, um 14 Uhr vor der Klosterkirche seitlich des Bensheimer Marktplatzes.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Dritter Anlauf für Besuch in Polen

Im Dezember will sich der Verein dann wieder regulär zu seiner traditionellen Adventsfeier im Hotel Felix treffen.

Für das kommende Jahr steht der „inzwischen dritte Anlauf“, so Vorsitzender Hans Seibert, für einen Besuch in der Partnerstadt im Programm. Bei der jüngst erfolgten Fahrt zur Übergabe der Hilfsgüter an die Kinderheime (siehe Foto mit Schwester Gabriela) wurde in der Stammunterkunft in Polanica-Zdrój der Termin bereits reserviert und auch der Bus ist inzwischen bestellt. Geplant ist die Polen-Fahrt vom 19. bis 24. Juni 2022. Weitere Anmeldungen nimmt Danuta Deppert gerne entgegen.

Bis dahin soll im Vorfeld mit den polnischen Freunden in Klodzko geklärt werden, ob von deren Seite eventuell Jubiläumsfeierlichkeiten geplant sind, die sich vielleicht mit dem Besuch der Bensheimer verbinden lassen. red