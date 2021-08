Freundeskreis gut verköstigt

Bensheim/Heppenheim. Am Ende des Tages waren sich alle Teilnehmer einig: „Das war spitze, uns hat es sehr gut gefallen“. Gemeint war der Ausflug des deutsch-ungarischen Freundeskreises Bensheim – Mohács ins Weingut Koob im benachbarten Heppenheim. 80 Mitglieder und Freunde waren der Einladung gefolgt, und mit dem Omnibus ging es vom Bensheimer Busbahnhof in das noch junge Weingut.

Dass man mit diesem Angebot einen Volltreffer gelandet hatte, lag zum einen am schönen Sommerwetter, aber auch und gerade am überaus freundlichen und herzlichen Empfang auf dem Gutsgelände und der exzellent zelebrierten, kleinen Weinprobe der Winzermeisterin und ehemaligen Bergsträßer Gebietsweinkönigin Christina Lulay, geborene Koob.

Begonnen wurde die Weinprobe mit einem süffigen Secco. Danach folgte ein Heppenheimer Steinkopf, Weißburgunder Spätlese feinherb, Jahrgang 2020. Ein 2020er Heppenheimer Riesling Kabinett feinherb schloss sich an. Es folgte ein Roter Riesling Spätlese feinherb, Jahrgang 2020 aus der Lage Heppenheimer Eckweg. Ein 2020er Heppenheimer Spätburgunder Weißherbst Kabinett feinherb rundete die Weinprobe ab.

Meisterbrief im Weinbau

Christina Kobb erzählte kurzweilig von den Anfängen, dass sie schon als Vierzehnjährige den Beruf der Winzerin ergreifen wollte. Und so durchlief sie nach der Schule die Winzerausbildung im Staatsweingut Bergstraße, war 2006/2007 Bergsträßer Gebietsweinkönigin, absolvierte eine Ausbildung als staatlich geprüfte Technikerin für Weinbau und Kellerwirtschaft.

Den Meisterbrief im Weinbau erwarb sie an der Bayrischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau in Veitshöchheim. Was sie nicht verriet, aber der Vollständigkeit angemerkt werden sollte, ist, dass Christina Lulay als beste Winzermeisterin ihres Jahrgangs abschnitt.

Der traditionsreiche Familienbetrieb orientierte sich im Jahr 2014 neu um die Marke „Christina Koob“ und setzte neue Akzente. Das heißt, die „Bullenmast“ als Hauptstandbein wurde ganz aufgegeben und die nachfolgende Generation, wie es Christina Lulay unterstrich, konnte ihren Traum leben.

Eine große Unterstützung seien dabei die Senioren des Betriebes, Maria und Franz Koob. Ob es im Weinberg, Straußwirtschaft oder Weinkeller ist, große Entscheidungen werden gemeinschaftlich beschlossen.

Und dass nach der leckeren Weinprobe auch ein zünftiges Essen nicht fehlen durfte, versteht sich von selbst. Die Mohács-Freunde taten sich am Spießbraten, Flammkuchen oder Kochkäse gütlich. mül

