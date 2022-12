Freundeskreis Beaune fährt zur Weinmesse

Bensheim. Von Burgund bis nach Bordeaux: 576 Winzer stellen bei der Weinmesse in Straßburg ihre Produkte aus. Der Deutsch-Französische Freundeskreis Bensheim-Beaune bietet am 4. Februar 2023 eine Fahrt zur Messe an.

Der „Salon des Vignerons“ ist wie eine Weinreise durch ganz Frankreich. Die 576 Winzer sind unabhängige Weinproduzenten, die ihre Produkte selbst vermarkten. Seit einem Vierteljahrhundert gibt es die Messe, um die Vielfalt französischer Weine zu entdecken.

Edle Tropfen aus ganz Frankreich

Mit einem Glas in der Hand spazieren die Besucher von Stand zu Stand und lassen sich edle Tropfen aus ganz Frankreich einschenken.

Weinexperten zeigen Techniken, wie die verschiedenen Aromen besser in der Nase und auf dem Gaumen wahrgenommen werden: Vom Burgund bis nach Bordeaux, vom Languedoc bis ins Elsass, von der Champagne bis in das Tal der Loire lässt sich dabei reisen. Das Sortiment reicht von Weiß- und Rotweinen bis hin zum Crémant und Champagner.

Neben Weinen gibt es auch Cognac, Calvados und Spirituosen sowie andere französische Spezialitäten wie Kekse, Honig, Schokolade oder getrocknete Pilze. Besucher können die edlen Tropfen auch gleich kaufen und mit nach Hause nehmen, anstatt die Flaschen zu bestellen und sie sich später liefern zu lassen.

Der Freundeskreis Bensheim Beaune bietet die Fahrt zur Weinmesse für Mitglieder und Nicht-Mitglieder an, es wird ein Kostenbeitrag erhoben. Abfahrt am Samstag, 4. Februar, ist um 8 Uhr in Bensheim am Busbahnhof. Die Rückfahrt startet um 17 Uhr in Straßburg. red