Freizeitangebote für Jugendliche

Bensheim. Mit den Angeboten für Jugendliche befassen sich die Stadtverordneten der CDU in ihrer Sitzung am Dienstag (18.). Diese reichen von den Bolzplätzen und Basketballfeldern über Sporteinrichtungen bis hin zum Jugendzentrum. Die Skateranlagesoll erneuert werden, alternative Standorte werden geprüft, so die Christdemokraten.

„Neben der Stadt bieten auch Vereine eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die Freizeit zu verbringen. Die CDU will diese Angebote ergänzen“, sagt Stadtverordneter Maximilian Gärtner. „Wichtig ist, die Wünsche der jungen Generation aufzugreifen. Aus der Jugendumfrage, die in Vorbereitung ist, erhoffen wir uns dazuweitere Erkenntnisse.“

Gespräch mit Harry Hegenbarth

Die Christdemokraten werden sich im Gespräch mit Harry Hegenbarth über ein neues Projekt informieren. Seine Idee ist, einen Bereich zu gestalten, bei dem beispielsweise Skaterpark und Ballsportflächen kombiniert sind. Das Areal nördlich des Elektrofachmarkts in der Fehlheimer Straße könnte genutzt werden;angedacht ist eine Finanzierung durch Sponsoren.

Im städtischen Haushalt für das laufende Jahr stehen 15 000 Euro zur Verfügung, die sich als Unterstützung verwenden ließen, wie die CDU-Fraktion in einer Pressemitteilung berichtet. Eine Investition ist für Sanierung oder Ersatz der bisherigen Skateranlage möglich, es steht ein Ansatz von 100 000 Euro bereit.

Die Sitzung der Union findet als Videokonferenz statt. red