Freiwilligentag für die Drachenberge

Bensheim. Als einzige Institution aus Bensheim hat sich der Verein Sterntaler – Kinderträume, Zukunftsräume für den diesjährigen Freiwilligentag der Metropolregion Rhein/Neckar angemeldet. Am Samstag, 17. September, werden die ehrenamtlichen Helfer von 9 bis 14 Uhr beim „Werkeln an den Drachenbergen“ tätig werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ziel in diesem Jahr ist es, die neue Burganlage weitgehen fertigzustellen. So werden Zäune aufgebaut, Fallschutzkies eingebaut, Pflasterwege erstellt und vieles mehr. Wer noch Lust hat zu unterstützen, kann sich auf der Homepage wir-schaffen-was als Helfer registrieren lassen. Es sind noch ein paar freie Plätze zu vergeben. An den Drachenbergen gibt es noch genug zu tun, schreibt der Verein. Für Essen und Trinken wird gesorgt. red