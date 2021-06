Freiluft-Gottesdienst mit Gesang

Bensheim. Die Evangelische Stephanusgemeinde in Bensheim veranstaltet am Sonntag, 6. Juni, um 10 Uhr einen Gottesdienst im Freien auf dem Kirchplatz der Gemeinde.

Endlich darf bei Außengottesdiensten wieder gesungen werden und das möchte Pfarrerin Almut Gallmeier an diesem Sonntag mit der Gemeinde ausführlich tun. Gesungen werden alte und neue Lieder und auch die Predigt wird den Text eines Liedes zum Thema haben. Medizinische Masken sollten weiterhin im Gottesdienst getragen werden.

Die Stephanusgemeinde erinnert außerdem an die Wahl des Kirchenvorstands am 13. Juni. Briefwahlunterlagen können schon jetzt im Gemeindebüro abgegeben oder in den Briefkasten geworfen werden. red