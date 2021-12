Freie Wähler Bensheim beraten zu Innenstadt und Haushalt

Bensheim. Zu ihrer Videokonferenz am Dienstag (7.) ab 20 Uhr hat die Freie Wählergemeinschaft Bensheim (FWG) Ulli Kagermeier als Gast eingeladen. Mit dem bekannten Bensheimer Gastronom und Kenner der Bensheimer Innenstadt möchte sich die FWG an diesem Abend über die Themen Gastronomie und Innenstadtbelebung austauschen. Wünsche zu diesen Themenbereichen wurden mehrfach an die Politik herangetragen, aber nicht immer sachgerecht und zielgerichtet versucht umzusetzen, schreibt die FWG in ihrer Pressemitteilung. Die FWG freut sich auf einen konstruktiven Meinungsaustausch.

Im Anschluss wird Peter Leisemann von der Sitzung des Bauausschusses (BUP) und des Sozialausschusses (SSK) zu den Sachthemen berichten und Rolf Tiemann über die Ganztagssitzung des Haupt- und Finanzauschusses (HFA).

Konnten die Änderungsanträge der FWG und der anderen Fraktionen das Ergebnis des Bensheimer Haushalts für das Jahr 2022 verbessern und so die geplanten Steuererhöhungen verhindern? Die FWG wird sich intensiv mit den Ergebnissen der Beratungen befassen.

Gäste sind eingeladen. Die Zugangsdaten können unter www.fwg-bensheim.de beantragt werden. red

