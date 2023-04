Freie Plätze an der Musikschule

Bensheim. Zum Start des Sommersemesters hat die Musikschule immer dienstags von 15.10 bis 16 Uhr noch freie Plätze im Eltern-Kind-Kurs für Kinder des Jahrgangs 2021. Der Eltern-Kind-Kurs ist ein musikpädagogisches Konzept, das Kinder ab dem Säuglingsalter (18 Monate bis vier Jahre) und deren Eltern zum gemeinsamen Musizieren anregt.

Neue Gesangsdozentin

Auch im Gesangsunterricht am Freitagnachmittag sind noch Plätze frei. Dieser wird von Nicole Schumann geleitet, die als Gesangsdozentin neu an der Musikschule ist. Sie betreut neben dem Gesangs-Einzelunterricht und den Stimmbildungskursen den Erwachsenenchor Wings of Joy.

Ihr Gesangsstudium (Bachelor of Music) hat Nicole Schumann an der Akademie für Tonkunst in Darmstadt und an der Musikhochschule Mannheim absolviert. Neben verschiedenen Tätigkeiten und Zusatzqualifikationen als Chorleiterin singt sie selbst als freies Mitglied im SWR-Vokalensemble und im Bayerischen Rundfunkchor.

Auskünfte im Sekretariat

Die Wings of Joy hatten mit Schumann bereits einen ersten erfolgreichen Auftritt beim Chorkonzert „Frühlingsstimmen“ in Schwetzingen. Der Chor mit Schwerpunkt Pop und moderner Chorliteratur probt immer montags in der Liebfrauenschule und ist jederzeit offen für neue Mitglieder, heißt es in einer städtischen Pressemitteilung.

Weitere Auskünfte erteilt das Sekretariat der Musikschule telefonisch unter der Rufnummer 06251/4550. ps