Bensheim. Eigentlich wollte Posaunist Fred Wesley mit seiner Jazz-Funk-Band am 17. November im Musiktheater Rex in Bensheim spielen. Das Konzert wurde am Mittwoch allerdings abgesagt, weil die gesamte Tournee des Musikers gestrichen wurde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bereits gekauft Tickets können ab sofort an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden, heißt es in einer Pressenotiz des Musiktheaters. red