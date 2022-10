Die muslimische Frauenorganisation Lajna Imaillah der Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland in Bensheim lädt anlässlich ihres 100-jährigen Bestehens alle interessierten Frauen zum offenen Frauentreff in die Moschee in der Zeppelinstraße ein.

Nach einer Eröffnungsfeier am Donnerstag, 13. Oktober, um 9 Uhr findet das Treffen an jedem zweiten Donnerstag im Monat statt. Es erwartet die

...