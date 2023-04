Frauentreff in der Moschee

Bensheim. Die muslimische Frauenorganisation Lajna Imaillah der Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland in Bensheim lädt alle interessierten Frauen zum offenen Frauentreff für Donnerstag, 11. Mai, um 9 Uhr in die Bashier-Moschee in der Zeppelinstraße ein.

Der Frauentreff findet jeden zweiten Donnerstag im Monat in der Moschee statt. Die nächsten Termine nach dem 11. Mai sind: 8. Juni, 13. Juli, 10. August, 14. September, 12. Oktober, 9. November und 14. Dezember.

Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist erwünscht unter Telefon 0179/4403691 oder Mail lajna.bensheim@gmail.com. Bei Kaffee und Kuchen haben die Teilnehmer die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen. „Wir freuen uns, wenn diese Aktion dazu beiträgt, etwaige Missverständnisse abzubauen und Freundschaften zu schließen“, schreiben die Organisatorinnen. red