Frauentreff in der Moschee

Bensheim. Die muslimische Frauenorganisation Lajna Imaillah der Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland in Bensheim lädt alle interessierten Frauen zum offenen Frauentreff für Donnerstag, 9. März, um 9 Uhr in die Bashier-Moschee in der Zeppelinstraße ein.

Der Eintritt ist frei. Anmeldung ist erwünscht unter Telefon 0179/4403691 oder per Mail an lajna.bensheim@gmail.com.

„Wo Menschen einander begegnen, fallen Ängste und Vorurteile. Wo Menschen miteinander sprechen, entsteht Verständnis füreinander. Wo Menschen einander Zeit schenken, da werden Bekanntschaften gefunden – und sogar Freundschaften“, schreiben die Veranstalterinnen in einer Ankündigung. In diesem Sinne nehme man sich Zeit für einen lebendigen Austausch unter Frauen und hoffe auf ein geselliges Beisammensein. red