Frauentreff in der Moschee

Bensheim. Die muslimische Frauenorganisation Lajna Imaillah der Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland in Bensheim lädt anlässlich ihres 100-jährigen Bestehens alle interessierten Frauen zum offenen Frauentreff in die Moschee in der Zeppelinstraße ein.

Nach einer Eröffnungsfeier am Donnerstag, 13. Oktober, um 9 Uhr findet das Treffen an jedem zweiten Donnerstag im Monat statt. Es erwartet die Besucher eine Führung durch die Moschee, eine Islamaustellung und Spiel und Spaß für Kinder.

Bei Kaffee und Kuchen haben die Teilnehmer die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen und neue Gedanken zu finden. „Wir freuen uns, wenn diese Aktion dazu beiträgt, etwaige Missverständnisse abzubauen und Freundschaften zu schließen“, schreibt die Organisation abschließend. red