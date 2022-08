Frauentreff in der Moschee

Bensheim. Die muslimische Frauenorganisation Lajna Imaillah der auch in Bensheim ansässigen Ahmadiyya-Gemeinde hatte zum zweiten Mal den Frauentreff der Stadt Bensheim eingeladen. Gemeinsam mit dem Frauenbüro unter der Leitung der Frauenbeauftragten Marion Vatter ist diese Begegnung nun zustande gekommen.

Nach einer Führung durch die 2006 eröffnete Moschee folgte eine kurze Vorstellung der Gemeinde, insbesondere der Frauenorganisation. Anschließend hatten alle die Möglichkeit, bei Kaffee und pakistanischen Spezialitäten miteinander ins Gespräch zu kommen, neue Gedanken zu finden und etwas Neues über die Lehren des Islam und der Gemeinde zu erfahren. So entstand ein lebendiger Austausch, denn wo Menschen einander begegnen, fallen Ängste und Vorurteile, heißt es in einer Pressemitteilung des Frauenbüros. Weitere gemeinsame Aktionen sind geplant.

Die Lajna Imaillah ist die Frauenorganisation der Ahmadiyya Muslim Jama’at und wurde 1922 vom zweiten Khalifen (spirituelles Oberhaupt) der Gemeinde gegründet. Mit etwa 20 000 Frauen und Mädchen ist sie die größte muslimische Frauenorganisation in Deutschland. Der Sitz befindet sich in Frankfurt. Bundesweit engagieren sich 5000 Frauen in über 287 Lokalgruppen ehrenamtlich und unentgeltlich.

Unter dem Motto „Keine Nation kann Fortschritte machen, ohne ihre Frauen zu bilden“, werden Frauen unterstützt, ihre Talente bestmöglich zu entfalten. So veranstaltet sie verschiedenste Programme, die von internen Weiterbildungsmöglichkeiten, Diskussionskreisen, Gruppentreffen, Wettbewerbsveranstaltungen, Freizeitveranstaltungen bis hin zu Sportevents und Bazaren reichen.

Darüber hinaus setzt sie sich für den gesellschaftlichen Frieden ein, in dem sie etwa den interreligiösen Dialog fördert. So wurde die Organisation 2019 für die bundesweite Info-Kampagne „Ich bin eine Muslima, haben Sie Fragen?“ mit dem Hessischen Integrationspreis ausgezeichnet. red