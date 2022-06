Frauentreff im Klostercafé

Bensheim. Das Frauenbüro der Stadt Bensheim lädt zum Frauentreff am Mittwoch, 29. Juni, von 10 bis ca. 12 Uhr ins Klostercafé Franziskushaus in der Klostergasse 5 in Bensheim, ein.

Neue Bekanntschaften schließen

Frauen aller Nationen, die sich einfach nur unter Frauen treffen möchten, um zu plaudern, neue Bekanntschaften zu schließen, oder verschiedene Aktivitäten (Ausflüge, Radtouren, Wandern, Theaterbesuche) zu unternehmen, sind herzlich eingeladen, heißt es in der Ankündigung.

Um Anmeldung wird gebeten unter Tel. 06251/856003 oder E-Mail: frauenbuero@bensheim.de red