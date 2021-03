Bensheim. Das Frauenbüro bietet zusammen mit den Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Veranstaltungen zu den weltweiten Aktionen um die Tage der Gleichstellung der Frau an – in diesem Jahr online: Am 8. März wird der Internationale Frauentag auch im Kreis Bergstraße begangen.

Die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten freuen sich über ein Grußwort von der Sprecherin der DGB-Gewerkschaftsfrauen im Kreis Bergstraße, Hilde Kille. Start der Veranstaltung ist um 19 Uhr. Die Zugangsdaten für den Online-Vortrag erhalten Interessierte per E-Mail unter frauenbuero@bensheim.de. Ab 19.30 Uhr wird der Dokumentationsfilm „Woman – 2000 Frauen, 50 Länder, 1 Stimme“ über einen Stream gezeigt. „Woman“ ist ein weltweites Projekt, das 2000 Frauen in 50 verschiedenen Ländern eine Stimme gibt. Die Laufzeit beträgt 105 Minuten. Neben den Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten und dem DGB unterstützen das Familienbildungswerk und das Lernmobil Viernheim die Vorführung des Films mit einem Kontingent an Gutschein-Codes – solange der Vorrat reicht. Darüber hinaus können Interessierte einen Zugang zum Film für zehn Euro erwerben. Interessierte melden sich unter frauenbuero@kreis-bergstrasse.de und erhalten mit etwas Glück einen freien Gutschein-Code. Der Internationale Frauentag wird bundesweit als Tag begangen, an dem Impulse für die weitere Umsetzung von Gleichberechtigung gesetzt werden. Der 8. März wurde 1977 durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen als Internationaler „Tag für die Rechte der Frau und den Weltfrieden“ proklamiert. Seine Geschichte geht bis 1911 zurück.

Anlässlich des „Equal Pay Day“ wird am 10. März von 18.30 bis 20 Uhr ein kostenfreier Online-Workshop für Frauen mit dem Titel „Die soziale Funktion von echten Beziehungen zu Menschen – wie können wir auch in dieser turbulenten Zeit Kontakte pflegen?“ angeboten.

Referentin Anna Basse, systemischer Business-Coach und Trainerin für Integration, Ausnahme- und Krisensituationen, zeigt auf, wie „Frau“ der Spirale der Einsamkeit entkommt. Denn gerade aktuell sind Frauen jeder Altersgruppe durch die Kontaktsperre mit sich und ihren Themen allein, insbesondere auch durch die hohen Anforderungen in der Familie.

Die Anmeldung und Teilnahme erfolgen beim Büro für staatsbürgerliche Frauenarbeit über folgenden Link: https://bit.ly/3b2jUWO red

Info: Weitere Infos zum Equal Pay Day im Internet: www.equalpayday.de