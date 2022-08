Schönberg. Nach einer langen Corona-Pause gibt es das Frauenfrühstück der Kirchengemeinde Schönberg/Wilmshausen wieder. Termin ist am Freitag (26.) um 9 Uhr.

Dann können sich Frauen jeden Alters, ob mit oder ohne Konfession, im Gemeindezentrum am Rosengrund in Schönberg treffen. Zu Gast ist Vakanzpfarrer Lukas von Nordheim, heißt es in der Pressemitteilung der Organisatorinnen.

Zur Planung wird um Anmeldung bei Doris Schneider, Telefon 06251/ 3749 gebeten. red