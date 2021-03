Bensheim. Als weltweit größter Hersteller von Dentalprodukten und -technologien für Zahnärzte und Zahntechniker setzt sich Dentsply Sirona insbesondere auch für die Interessen und Bedürfnisse von Frauen in der Zahnmedizin ein.

„Choose to Challenge“ (etwa „Wähle die Herausforderung“): Das Motto für den diesjährigen Internationalen Frauentag unterstreicht die Bedeutung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in einer sich ständig verändernden Welt, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Wenn die Menschen herausgefordert werden, sind sie aufmerksam, und Herausforderungen sind die Grundlage für Veränderungen. Daher unterstützt Dentsply Sirona auch jedes Jahr verschiedene Programme und Veranstaltungen, um die berufliche Weiterentwicklung von Frauen zu fördern und die herausragenden Leistungen von Frauen zu feiern.

Interne und externe Programme

Der Weltfrauentag am 8. März ist für Dentsply Sirona eine Gelegenheit, das eigene Engagement für die Gleichberechtigung der Geschlechter in der Dentalbranche zu demonstrieren und weiter zu stärken. Die verschiedenen internen und externen Programme und Veranstaltungen, die Frauen in ihrer Karriere-Entwicklung unterstützen, reichen von Referentinnen-Förderprogrammen über Wettbewerbe für visionäre Behandlungskonzepte und herausragende Leistungen in der Forschung bis hin zu Netzwerkangeboten und dem Erfahrungsaustausch bei Podiums-Diskussionen und Konferenzen.

„Wir wollen Frauen in der Zahnmedizin unterstützen, indem wir ihre Bedürfnisse noch besser verstehen und ihre Fähigkeiten noch gezielter fördern. Denn dadurch wird auch die Zahnmedizin selbst immer besser“, erklärt Lisa Yankie, Senior Vice President, Chief Human Resources Officer & Communications bei Dentsply Sirona. „Darüber hinaus wollen wir ihre berufliche Weiterentwicklung begleiten und ihre herausragenden Leistungen in Forschung und Entwicklung, im Bereich Unternehmertum, bei Mentoring-Aktivitäten sowie in der Aus- und Weiterbildung fördern und anerkennen. Diese Bestrebungen stehen im Einklang mit dem übergeordneten Ziel unseres Unternehmens, Zahnärzte und Zahntechniker weltweit in ihrer Aufgabe zu unterstützen, Millionen von Patienten eine bessere zahnmedizinische Versorgung zu bieten und den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.“

Auszeichnung für kreative Ideen

Eine besondere Rolle spielt hierbei der Smart Integration Award von Dentsply Sirona als Auszeichnung für innovative Frauen im Bereich der digitalen Zahnmedizin. Mit dem Award werden kreative Ideen sowie erfolgreiche und visionäre Behandlungskonzepte von Frauen in der Zahnmedizin ausgezeichnet. Dazu gehören auch neue Konzepte oder Geschichten, wie Zahnärztinnen ihre Patienten bei der Therapie und der Diagnose inspiriert haben oder wie sie sich optimal vernetzte und effiziente Workflows in der Praxis und im Dentallabor von morgen vorstellen.

Die Auszeichnung wurde von Dentsply Sirona ins Leben gerufen und erstmals im November 2019 verliehen. Insgesamt wurden 24 Preisträgerinnen für ihre einzigartigen Erfolgsgeschichten und ihren Beitrag zu effizienteren und praktischeren Workflows an den Behandlungseinheiten ausgezeichnet. Die Bewerbungsphase für die Teilnahme am zweiten Smart Integration Award 2021 von Dentsply Sirona beginnt am 12. April. In diesem Jahr sind nicht nur Zahnärztinnen, sondern auch Zahntechnikerinnen aufgerufen, sich mit ihren besten Projekten zur Zusammenarbeit zwischen Praxis und Labor um den Award zu bewerben.

„Die Auslobung des Smart Integration Awards ist Ausdruck dafür, dass wir die Herausforderung annehmen, den Wandel anerkennen und uns gemeinsam weiterentwickeln wollen“, sagt Susanne Schmidinger, Vice President Global Brand Marketing & Clinical Affairs Equipment and Instruments. „Der zahnärztliche Berufsstand wird zunehmend weiblich. Deshalb arbeiten wir in der Produktentwicklung mit Zahnärztinnen und Zahnärzten gleichermaßen zusammen. Es ist wichtig, den Dialog zu suchen und auf die Bedürfnisse aller Kunden im Detail zu achten. Nur so können wir auch in Zukunft qualitativ hochwertige Lösungen anbieten.“

Bei Dentsply Sirona gibt es zahlreiche Interessengruppen zur Förderung von Mitarbeitervielfalt und Inklusion, die vom Unternehmen selbst gesponsert werden. Eine davon ist DS Women, die im Oktober 2020 gegründet wurde. Ihr gehören inzwischen über 500 Mitglieder aus 30 Ländern an. Die Zielsetzung von DS Women unter der Leitung von Dentsply Sirona Women Global Chairperson Tiffany Readinger ist es, alle Frauen in die Lage zu versetzen, ihr Potenzial voll auszuschöpfen. Dies geschieht durch die Schaffung eines Forums zur Förderung und Entwicklung von Frauen durch die Bereitstellung von Mitteln zur Stärkung ihrer Interessen, zur Entwicklung von Talenten und zum Austausch von Ressourcen.

Die Gruppe schließt alle geschlechtlichen Identitäten ein und es ist ihr erklärtes Ziel, dass mehr Frauen in Führungsrollen sichtbar werden, eigene Praxen leiten und sich aufs Podium trauen. „Der Aufbau einer vielfältigen Organisation beginnt damit, eine Kultur zu schaffen, die die einzigartigen Erfahrungen und Herausforderungen der Menschen würdigt“, sagt Melanie Jenkins, Mitglied von Dentsply Sirona Women. „Einen Raum für Frauen zu bieten, um über Gleichberechtigung zu diskutieren, ihre Leistungen zu feiern und das Bewusstsein zu fördern, ist der Schlüssel zum Aufbau eines integrativeren Arbeitsplatzes, an dem die Stimmen von Frauen gehört, geschätzt und eingebunden werden.“

Die Bewerbungsphase für den Smart Integration Award 2021 von Dentsply Sirona beginnt am 12. April. red