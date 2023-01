Frauen starten in närrische Saison

Bensheim. Am Samstag, 4. Februar, starten die Bensheimer Frauenfastnachterinnen mit ihrer Premieren-Sitzung in die laufende Kampagne.

Nach zwei Jahren Pause präsentieren die Akteure insgesamt vier Mal ihr Programm. Das Kolpinghaus wird dann zur Bühne eines närrischen Spektakels.

Am Montag nur für Frauen

Nach der Premiere am 4. Februar präsentieren die Frauenfastnachterinnen ihr Programm nochmals am Montag (6.) – zu dieser Sitzung sind ausschließlich Frauen eingeladen. Am Freitag (10.) und Samstag (11. Februar) geht der Vorhang dann auch wieder für die männlichen Besucher auf. Beginn ist jeweils um 19.31 Uhr.

Das Kartenkontingent wurde jetzt erhöht, so dass es für alle vier Sitzungen der Frauenfestnacht noch Restkarten gibt. red