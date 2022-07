Frauen pilgerten zu Fuß nach Walldürn

Bensheim. Unter dem Leitwort „Wir sind gekommen, ihn anzubeten“ machten sich Pilgerinnen und Pfarrer Christian Stamm auf den Weg nach Walldürn, dem baden-württembergischen Wallfahrtsort.

Es ist eine langjährige Tradition, dass sich eine Frauengruppe aus Bensheim auf den Weg zum Heiligen Blut nach Walldürn macht. Die Pfarrgemeinderatsvorsitzende von Sankt Georg, Angela Schmidt, leitete und organisierte diese Pilgerwanderung. Eine ständige Begleitung mit einem Versorgungsauto deckten Klaudia und Manfred Schulz ab.

Nach einem Segenswunsch startete die Gruppe am Gumpener Kreuz. 27 Kilometer und knapp 900 Höhenmeter wurden an diesem Tage überwunden. Der Weg führte über den Stotz ins Ostertal, dann weiter über das Lärmfeuer, die Mossauer Höhe und Michelstadt schließlich nach Boxbrunn. Unterwegs gab es immer wieder Impulse, die das Wallfahrtsthema den Wallfahrerinnen näherbrachten. Gemeinsam wurde gebetet, meditiert, gesungen oder man lief teilweise auch schweigend.

In Boxbrunn angekommen feierten die Pilgerinnen mit Pfarrer Stamm die Heilige Messe in der Dorfkapelle. Nach dem Gottesdienst klang der Abend bei einem gemeinsamen Abendessen gemütlich aus.

Am zweiten Tag führte der Weg über den sogenannten Russenpfad nach Amorsbrunn. In Amorbach wurde die Gruppe von Bürgermeister Schmitt mit einem Umtrunk und selbstgebackenen Kuchen empfangen. Frisch gestärkt und nach weiteren 15 Kilometern über Schneeberg und Rippberg erreichte die Gruppe Walldürn.

Am Ortseingang wurden die Pilger von drei Messdienern und ehrenamtlichen Mitarbeitern feierlich mit Kreuz und Fahnen empfangen. Sie begleiteten die Gruppe zum Wallfahrtssegen in die Basilika von Walldürn. Nach der Vorabendmesse traten die Wallfahrerinnen nach insgesamt 53 Kilometer den Heimweg nach Bensheim an. Ein Nachleseabend ist für November geplant. red