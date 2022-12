Frauen in Nepal zu einem selbstbestimmten Leben verhelfen

Bensheim. Eine beeindruckende junge Frau steht da vor den Schülern: Sahin Pravin ist wohl 24 Jahre alt, genau weiß sie es auch nicht. Sie stammt aus einem kleinen Dorf im Terai im Südosten Nepals und wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf. Mit ihrem älteren Bruder und ihrer älteren Schwester verließ sie die Heimat und gründete 2010 einen kleinen Handwerksbetrieb für Kunsthandwerk in Kathmandu.

Inzwischen ist sie nicht nur Geschäftsführerin des Betriebs mit 72 angestellten Frauen, sondern auch eine Kämpferin für die Rechte der Frau, insbesondere für das Recht auf Bildung. Dafür hat sie ein ganz besonderes Projekt ins Leben gerufen, das unter anderem von einem am Goethe-Gymnasium angesiedelten gemeinnützigen Verein unterstützt wird. Über Simone Vondung, Lehrerin am Goethe, besteht seit 2017 Kontakt zwischen Sahin Pravin und ihrer Initiative.

Faire Arbeitsbedingungen

Am Montag war Sahin Pravin erstmals selbst in Bensheim und vermittelte Schülerinnen und Schülern aus mehreren Jahrgangsstufen in fünf Workshops Einblicke in die Lebensbedingungen in Nepal und in ihr Projekt. Sie zeigte dabei auch sehr professionell gemachte Videos, die unter anderem die Arbeit in den Werkstätten darstellten. „Das sieht aus, als wäre es nur ein raffinierter Werbefilm – aber wir waren vor Ort und es ist alles wirklich genau so, wie es gezeigt wird“, erklärte Dietmar Heimann, Ehemann von Simone Vondung, mit der er gemeinsam die Workshops moderierte. Man sieht Frauen in zwar sehr einfachen, aber hellen und gut belüfteten Räumen, die mit traditionellen Webstühlen und Spinnrädern zum Beispiel Textilien aus Hanf herstellen, die vornehmlich in den USA und Europa verkauft werden – zu einem fairen Preis. Denn eine faire Bezahlung und faire Arbeitsbedingungen sind der Geschäftsführerin Sahin Pravin sehr wichtig.

Normalerweise müssten die Arbeiterinnen in kleinen dunklen Verschlägen und für einen Hungerlohn arbeiten, erklärt sie. Deshalb sind ihre Arbeiterinnen in zwei Centern mit menschenwürdigen Arbeitsplätzen zusammengefasst, sagt Prahin und zeigt ihr Lieblingsfoto aus Nepal: Eine Wandmalerei, die hell gekleidete, tanzende Frauen zeigt, mit einem Text, der den Wunsch ausdrückt, dass Frauen die Führung in ihren Gemeinden übernehmen mögen und die Kontrolle über ihr eigenes Leben bekommen.

Denn das ist eine Herzensangelegenheit der jungen Frau: Den Frauen zu einem selbstbestimmten Leben zu verhelfen. Bildung ist dazu der Schlüssel. Doch auch, wenn Mädchen in Nepal das Recht auf Schulbesuch haben, so verhindern lebenspraktische Probleme sehr oft, dass sie davon Gebrauch machen: Menstruierende Frauen sind in Nepal mit einem Tabu belegt.

Aus den Familien verbannt

Schon von ihrer ersten Blutung an, also fast noch als Kind, werden sie während der Menstruation oft aus dem Familienheim verbannt und müssen weit außerhalb des Dorfs in einer dunklen Hütte leben. Nicht nur wegen der Gefahr durch wilde Tiere eine beängstigende Erfahrung. Die Mädchen wissen auch nicht, was es mit der Blutung auf sich hat und es werden ihnen keinerlei hygienische Mittel und Maßnahmen vermittelt, so schilderte es Sahin Prahin aus ihrem eigenen Erleben.

Auch wer nicht aktiv von den anderen abgesondert wird, wird aus diesem Grund durch die Blutung gehindert, in die Schule zu gehen. Tampons und Zellstoffbinden wie in den westlichen Industrieländern gibt es in Nepal kaum, und in Ermangelung einer Müllabfuhr würden diese Produkte umweltschädlich in Wäldern und Flüssen enden. Im „Sanitary Pad Project“ werden in den Werkstätten von Prahin und ihren Geschwistern hergestellte, waschbare Hygienesets aus Stoff an Schulen verteilt, für jedes Mädchen genug, um die Einlagen alle drei bis vier Stunden austauschen und in einem geruchsdichten, mitgelieferten Beutel sammeln zu können. Insgesamt etwa 6000 Sets wurden an bislang 37 Schulen verteilt. So können sich die Mädchen auch während der Menstruation sauber fühlen und ihre Schule besuchen.

Sehr wichtig ist, dass das Verteilen mit einem modernen Aufklärungsunterricht einhergeht und dass der Gebrauch dieser Sets ausführlich erklärt und demonstriert wird. Dass bei diesen Schulungen auch Jungen und Männer dabei sind, trägt zur Enttabuisierung bei und fördert das Selbstbewusstsein der jungen Frauen. „Being a girl is a proud thing“, ist eine der Überzeugungen, die Prahin weitergeben möchte.

Jedes Menstruationsset, das jeweils über mehrere Jahre verwendet werden kann, kostet zehn Euro. Der Verein „Goethe hilft mit“ kauft solche Sets und lässt sie an persönlich ausgewählten Schulen verteilen. Pro Schule sind 100 bis 150 Sets nötig. An zwei Schulen in Nepal konnten Verteilung und Schulung schon durchgeführt werden – davon waren während des Workshops Fotos zu sehen, die Simone Vondung und ihr Mann gemacht hatten. Doch sollen noch möglichst viele weitere Schulen bedacht werden und die Organisatoren am Goethe überlegen auch, ob sie eine Nähmaschine für eine der Schulen finanzieren, mit denen dann dort selbst Hygienesets hergestellt werden können.

Der gemeinnützige Verein „Goethe hilft mit“ wurde 2011 von Lehrerinnen und Lehrern des Goethe-Gymnasiums gegründet, um Spenden für Hilfsprojekte zu sammeln und unter Mitwirkung der Schülerschaft zu investieren. Dabei stehen Projekte zur Bildungsförderung im Fokus, aber auch Nothilfen in Zeiten besonderer Ereignisse wie Erdbeben oder Flutkatastrophen sowie während der Pandemie unter besonderer Berücksichtigung der Belange von Kindern und Jugendlichen – als Hilfe zur Selbsthilfe – dort, wo keine staatliche Unterstützung erfolgt und keine großen NGOs tätig sind. Bei den Spenden sollen möglichst keine Transaktionskosten oder andere Verluste entstehen.