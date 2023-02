Bensheim. Die katholischen Pfarrgemeinden von Bensheim, Zwingenberg und Fehlheim laden ein zu einem von Frauen mitgestalteten Gottesdienst.

Der Gottesdienst findet statt am Mittwoch (8.) um 9 Uhr in der Hospitalkirche. In der Fastnachtszeit wollen sich die Teilnehmerinnen bewusst machen, dass auch die Kirche ein Ort ist, an dem man eine tiefe innere Freude verspüren kann, „weil wir wissen, Gott will, dass es uns gut geht“, heißt es abschließend. red