Bensheim. Die Pfarrgemeinde Sankt Georg lädt ein zu einem von Frauen mitgestalteten Gottesdienst für Mittwoch, 15. Juni, um 9 Uhr in der Hospitalkirche. Die Maskenpflicht ist zu beachten. In Zukunft sollen die Frauengottesdienste wieder regelmäßig einmal im Monat in der Hospitalkirche stattfinden. red

